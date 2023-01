Warenhuis met duurzamere kleding opent in Arnhems Modekwartier

In het Arnhemse Modekwartier, aan de Klarendalseweg, opent in april een nieuw warenhuis met duurzaamheid als leidraad. Het warenhuis is het resultaat van een samenwerking tussen stylist Annet Veerbeek en ontwerper Mirte Engelhard, die beiden al ruim een decennium in het Modekwartier werken. Dat vertellen de twee tegen het AD.

In het warenhuis zullen verschillende producten worden verkocht, waaronder kleding en meubels. Veerbeek en Engelhard zijn hun huidige werk al bezig met duurzaamheid: zo werkt Engelhard veel met gebruikte materialen. Die filosofie wordt ook een belangrijk onderdeel van het warenhuis, zo laten ze weten.

Het warenhuis krijgt de ‘Begane Grond’. Die is om meerdere redenen passend, vertellen Engelhard en Veerbeek tegen het AD. Het warenhuis komt aan de Klarendalseweg 476 en telt straks één verdieping, van driehonderd vierkante meter. Daarnaast zijn Engelhard en Veerbeek naar eigen zeggen ‘begaan met grondstoffen, maar ook met de grond, de wijk Klarendal’.

Boven het warenhuis komen vier werkplekken voor opkomende ontwerpers. In het pand zullen ook workshops worden gegeven.