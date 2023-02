Warenhuis met een missie Tomo wil consument meekrijgen in circulaire economie

Op 18 maart gaat ‘warenhuis met een missie’ Tomo open in de Westfield Mall of the Netherlands. Het warenhuis heeft grote ambities, niet alleen met de vestiging in het winkelcentrum, maar ook verder in het binnen- en buitenland. Op elke manier mogelijk wil Tomo de consument motiveren deel te nemen aan de circulaire economie. FashionUnited spreekt met oprichter Marjan Haselhoff over de gedachte achter het warenhuis, de inkooppraktijken en internationale uitbreiding.

Toen Haselhoff voor het eerst met het concept naar buitentrad werd Tomo nog omschreven als ‘circulair warenhuis’, maar het bedrijf merkte dat consumenten bij de term ‘circulair’ voornamelijk denken aan preloved vintage. “Dat bieden we ook, maar we bieden veel meer dan alleen maar tweedehands. We bieden veel circulaire services, naast merken die zich inzetten voor de circulaire economie,” zo legt ze uit tijdens een telefoongesprek. Tomo omschrijft zichzelf dan ook als ‘opweg naar circulariteit’. “We zijn vooral een warenhuis met een missie waarin stijlvolle mode, beauty en lifestyle onlosmakelijk verbonden is met duurzaamheid.”

Het warenhuis zal in totaal bijna honderd merken bieden in de segmenten mode, beauty en lifestyle. Alle merken worden gecontroleerd op de mate waarin deze duurzaam en circulair is, maar er wordt natuurlijk ook gekeken naar de sociale omstandigheden. “Onze assortiment strateeg werkt al tien jaar in de wereld van duurzame mode en gaat alleen maar in zee met merken die vanuit hun DNA duurzaam zijn begonnen.” Haselhoff legt uit dat de merken niet allemaal in één stramien of grid gezet kunnen worden. “Bij biologisch katoen is duurzaamheid een heel ander verhaal dan bij gerecycled polyester om maar wat te noemen. Ook kun je er niet aan ontkomen dat er nog veel elastane in bijvoorbeeld spijkerbroeken zit. Dus we kijken goed waar een product vandaan komt en hoe het is gemaakt. We willen zo min mogelijk virgin materialen [nieuwe grondstoffen, red.] in de collecties en zoveel mogelijk gerecycled.”

Tomo-oprichter Marjan Haselhoff. Beeld via Tomo / foto door Chloe Leenheer.

Nieuw warenhuis Tomo wil consument meekrijgen in circulaire economie

Omdat verduurzaming en circulariteit op veel vlakken betrekking heeft, is het lastig om dit inzichtelijk te maken. Tomo gaat daarom ook in zee met het Duitse Retrace, dat werkt met blockchain om de origine van de producten duidelijk te maken. “Retrace heeft al tien tot twaalf merken uit ons assortiment in het systeem staan. Merken moeten in dat systeem vastleggen waar een product vandaan komt, hoe het wordt gemaakt, et cetera. Zo heb je een redelijk hoge betrouwbaarheid bij deze informatie. We willen uiteindelijk dat alle merken waar we mee samenwerkingen in het Retrace systeem komen zodat consumenten kunnen zien welke informatie beschikbaar is en hoe het gesteld staat met verduurzaming en circulariteit,” aldus de Tomo-oprichter. “We kijken heel goed dat een product en een merk zo duurzaam mogelijk is. Honderd procent duurzaamheid bestaat nog niet, maar we doen alles zo duurzaam, circulair en sociaal verantwoord mogelijk - dat is ons uitgangspunt.”

Merken die bijvoorbeeld al in het assortiment zitten zijn Dedicated, Lanius, Ivy & Oak, Mud Jeans, Ecoalf en Elements of Freedom. Wanneer het aankomt op de inkoop van het assortiment, kiest Tomo ervoor om ‘breed, maar niet diep’ in te kopen, zo vertelt Haselhoff. In de praktijk betekent dit dat Tomo geen grote voorraden aanlegt. “Dit past niet bij onze missie. Hoe groter de voorraad, hoe sneller je met producten blijft zitten.” Tomo gaat dan ook werken met pre-ordering, op maat laten maken en open to buy - ‘flow fashion inkopen’, zoals Haselhoff het noemt. En uitverkoop komt er bij het warenhuis niet in. “We willen de consument ook bewust maken dat producten er niet altijd meteen zijn, maar we kunnen het eventueel wel bijkopen. Soms zullen we ook nee moeten verkopen, dingen zijn dan gewoon op. Dat bewustzijn is ook goed.”

Warenhuis met een missie Tomo wil naar snel uitbreiden voor maximale impact

Het stukje bewustzijn komt ook om de hoek kijken bij de circulaire services die Tomo implementeert. Zo is er tweedehands uit hogere segment in samenwerking met The Next Closet, is er kledingverhuur, zijn er repair services, en refill voor beauty-producten zoals shampoo. “We willen op alle fronten, in de supply chain, materialen en in het assortiment, aandacht besteden aan duurzaamheid en circulariteit,” aldus Haselhoff. “We willen mensen aanzetten tot deelnemen aan de circulaire economie.” Zo is Tomo bezig met het opzetten van een spaarpuntensysteem. ““Bijvoorbeeld als ze een tasje bij ons kopen zit op dat tasje een qr-code. Met die code kunnen ze zien hoeveel punten ze krijgen als ze het tasje weer bij ons terugbrengen.” Hoe duurzamer een klant bezig is, hoe meer punten ze ontvangen. Zo kunnen ze een forever bottle aanschaffen die eindeloos kan worden gevuld en hervuld in de Refill afdeling , of kunnen klanten kleding inleveren bij de speciale Drop & Loop machine. “Terugbrengen, repareren, niet alles weggooien. Afval zien wij als waardevolle grondstof, waar we weer mooie dingen mee kunnen doen.”

Wie zijn of haar missie omschrijft als ‘opweg naar circulariteit’ krijgt natuurlijk de vraag over de duurzaamheid en circulariteit van de fysieke locatie. Het interieur van de 1.000 vierkante meter ruimte is gevuld met 95 procent duurzamere en circulaire materialen. Zo zijn de lichtarmaturen 3D-geprint van gerecyclede materialen. In het ontwerp van de winkel zijn onder andere tegels gebruikt die op basis van afval van eierschalen zijn gemaakt. Het zijn maar enkele van de materialen die worden gebruikt. Op een speciale muur legt Tomo uit hoe het interieur van de winkel ook in de categorie ‘duurzaam en circulair’ vallen.

Rendering van de eerste Tomo-vestiging in Leidschendam. Beeld via Tomo

Maar de consument meekrijgen in de circulaire economie, dat doe je natuurlijk niet zomaar. “Dit concept is bedacht om meerdere filialen op te zetten en ook impact te maken. We zijn al aan het kijken naar volgende filialen - we moeten zo snel mogelijk opschalen,” zo vertelt de oprichter. Om deze filialen mogelijk te maken kijkt Tomo ook al naar nieuwe financieringsrondes. Met betrekking tot de locatie van de nieuwe vestigingen zullen de volgende mijlpalen waarschijnlijk rondom Amsterdam en Utrecht zijn. “En dan zo snel mogelijk naar het buitenland.” In het buitenland kijkt Haselhoff nu voornamelijk naar Duitsland, specifiek naar Hamburg. “Daar zijn we aan het kijken met een vastgoedpartij.”

Het mag duidelijk zijn: aan ambitie geen tekort bij Tomo. Op 18 maart opent het warenhuis de vestiging in Leidschendam, Westfield Mall of the Netherlands. Dan zal duidelijk worden hoe de consument reageert op het concept en of deze ook gestimuleerd wordt deel te nemen aan de circulaire economie.