Warenhuis Peek & Cloppenburg keert terug naar België

De Duitse moderetailer Peek & Cloppenburg krijgt weer een winkel in België. De winkel opent dit najaar in het Westland Shopping Center in Brussel, zo blijkt uit een persbericht van AG Real Estate, de exploitant van het winkelcentrum. Het laatste filiaal van Peek & Cloppenburg in België, aan de Meir in Antwerpen, sloot in 2019 de deuren.

Het Westland Shopping Center wordt sinds 2019 verbouwd. Door technische en esthetische renovaties moet het winkelcentrum aantrekkelijker worden gemaakt. Inmiddels is het oppervlak van het winkelcentrum uitgebreid met 50.000 vierkante meter. Daarmee wordt ook het winkelaanbod groter. De vestiging van Peek & Cloppenburg is daar onderdeel van.

De winkel komt in het centrale gedeelte van het winkelcentrum en omvat straks ongeveer 4.000 vierkante meter over twee verdiepingen. In de winkel zullen kleding, schoenen en accessoires worden verkocht van merken als Hugo Boss, Tommy Hilfiger en Calvin Klein, evenals een aantal merken dat exclusief bij Peek & Cloppenburg wordt verkocht.

Peek & Cloppenburg werd opgericht in 1901. De retailer heeft momenteel circa 150 winkels verspreid over zestien landen in Europa.