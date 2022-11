Website Primark crasht bij introductie click & collect

Retailer Primark introduceerde afgelopen maandag in Groot-Brittannië de nieuwe ‘click & collect’-service. De toestroom was echter zo groot dat de website van de retailer meteen vastliep.

De introductie van ‘click & collect’ is de eerste stap van Primark in de wereld van e-commerce. Lange tijd had het bedrijf geen website waar gekocht kon worden, wat tijdens de pandemie voor omzetdalingen zorgde omdat de winkels verplicht sloten in diverse landen. Een traditionele website heeft Primark dus nog steeds niet, maar klanten kunnen wel een bestelling plaatsen die ze vervolgens op kunnen halen bij één van de 25 geselecteerde locaties in Groot-Brittannië. De lancering van click & collect is gestart met kinderkleding. De service is gratis bij een minimale bestelwaarde van 15 pond.

Primark meldde aan BBC dat het bewust was dat sommige mensen problemen hadden met toegang tot de website op maandag.