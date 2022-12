Wederverkoop modeproducten groeit in vier jaar met 85 procent, is de verwachting

De waarde van de wederverkoopmarkt voor modeproducten werd in 2021 geschat op 20 miljard euro. Deze zal tegen 2025 gegroeid zijn naar 37 miljard euro, zo voorspelt het Europese retailplatform Cross-Border Commerce Europe. Dat is een toename van 85 procent. Het aandeel van deze tak ten opzichte van e-commerce stijgt in die periode van 14,5 procent naar 21 procent, aldus de organisatie in een persbericht.

De wederverkoop van producten, ook wel bekend als ‘recommerce’ of ‘resale’, is een markt die over het algemeen gedijt. Volgens Cross-Border Commerce Europe groeit deze tak tussen 2021 en 2025 met zestig procent, twintig keer sneller dan het gemiddelde in de retailmarkt, zo is in een persbericht van het platform te lezen. De Europese markt voor recommerce werd in 2021 op een totale waarde van 75 miljard euro geschat. Die waarde loopt de komende drie jaar op naar 120 miljard euro.

Volgens Cross-Border Commerce Europe heeft de sterke groei onder meer te maken met de inflatie, die ervoor zorgt dat consumenten eerder tweedehands artikelen kopen en verkopen om geld te verdienen en te besparen. Uit navraag onder zestigduizend consumenten verspreid over Europa blijkt dat inflatie bij 93 procent van de consumenten van invloed is op hun keuze om al dan niet voor wederverkoop te kiezen, zo is in het persbericht te lezen.