Weer sluitingen WE-winkels in Wallonië, ‘geen sprake van reorganisatie’

Opnieuw sluiten er twee winkels van WE Fashion in Wallonië, dit keer in Brussel en Luik. Vakbond CNE luidt opnieuw de alarmbel en denkt dat WE Fashion een reorganisatieprocedure wil ontwijken, zo blijkt uit een persbericht. WE Fashion benadrukt tegen Retailtrends dat van een reorganisatie geen sprake is.

Eerder dit jaar gingen al winkels in Namen, La Louvière, Sint-Lambrechts Woluwe en in de Brusselse Nieuwstraat dicht. Vakbond CNE meldt dat er nu nog maar 3 WE Fashion-winkels zijn in Franstalig België: twee in Luik en één in Verviers. CNE meldt dat het de aankondiging van de sluiting van ook deze filialen op korte termijn verwacht.

CNE geeft aan dat de geleidelijke winkelsluitingen een manier zijn van WE Fashion om een reorganisatieprocedure te ontwijken. Wanneer de winkels tegelijkertijd zouden sluiten zou het bedrijf namelijk in een Renault-procedure belanden waarin onderhandeld moet worden over een sociaal plan. De vakbond gaf dit eerder jaar dit ook al aan.

Joris Asperghis, CEO van WE Fashion gaf aan bij Retailtrends dat er geen sprake is van een reorganisatie en dat de drie overgebleven winkels in Wallonië gewoon open blijven. De CEO geeft aan dat bij het aflopen van huurcontracten de balans per winkel wordt opgemaakt. Wanneer winkels verlieslatend zijn en er geen kans is op verbetering dan wordt de winkel gesloten.