Wereldhave sluit overeenkomst met Nelson en Skechers

Wereldhave sluit een overeenkomst met Nelson en Skechers voor de opening van twee winkels in winkelcentrum Vier Meren te Hoofddorp, zo meldt Wereldhave in een persbericht.

Zo opent schoenenmerk Nelson een winkel van ongeveer 480 vierkante meter. Deze winkel wordt voorzien van het laatste winkelconcept en biedt een compleet assortiment van dames, heren en kinderschoenen, en accessoires. Skechers opent een winkel naast Nelson van 140 vierkante meter. In deze winkels is ook het complete assortiment van dames-, heren-, en kinderschoenen verkrijgbaar. Het betreft de eerste Skechers-winkel in Hoofddorp.

Het winkelcentrum is een vernieuwing ondergaan die volgens Wereldhave nu duidelijk zichtbaar wordt. “Het nieuwe centrum is een one-stop locatie waar bezoekers veel meer zaken kunnen combineren dan in een traditioneel winkelcentrum. Een plek waar boodschappen doen, winkelen, vrijetijdsbesteding, ontspanning, werken en andere dagelijkse behoeften samenkomen. Zo wordt Vier Meren een sterkere plek in het dagelijks leven van de bezoekers en als gevolg daarvan nog aantrekkelijker voor ondernemers”, schrijft Wereldhave in het persbericht.