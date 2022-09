Werken bij Bever? Kom kennismaken op ons wintersportevent

11 & 12 oktober - SnowWorld Zoetermeer

Je wintersportskills laten zien en naar buiten lopen met een nieuwe baan? Het kan! Kom op 11 of 12 oktober naar ons wintersportevent in SnowWorld Zoetermeer en solliciteer in de sneeuw. Tijdens het event maak je kennis met Bever Wintersportspecialisten en kun je diverse clinics volgen. Zo kom je er razendsnel achter of werken bij Bever net zo goed bij jou past als van de piste roetsjen.

Waarom Wintersportspecialist worden bij Bever?

Als wintersportspecialist bij Bever combineer je jouw passie voor de sneeuw met het adviseren van klanten. Zo help je anderen net zo van avonturen in de sneeuw te genieten als jij. Met de juiste spullen is ieder buitenavontuur immers een beetje leuker.

Programma:

13.00 – Speeddates met Bever Wintersportexperts

14:00 – Clinics

15:00 – Vrij skiën of snowboarden + napraten

Het wordt hoe dan ook een toffe middag, dus meld je snel aan via deze link .

We hopen je snel te ontmoeten!