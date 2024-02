Werken bij fashion-retailer Primark

Een unieke cultuur waar jij het verschil en carrière kunt maken!

Ben jij ambitieus en wil je werken bij een uniek bedrijf? Kom dan langs op onze stand op de Carrièrebeurs op 22 en 23 maart. We vertellen je graag persoonlijk welke toffe uitdagingen er bij Primark op je wachten. Je vindt ons bij ‘Work in Fashion’ Plaza.

Al ruim vijftien jaar is Primark een vertrouwd gezicht in de Nederlandse winkelstraten en bieden wij betaalbare mode voor iedereen. Van hoogwaardige basics tot opvallende, stijlvolle dames-, heren- en kinderkleding en van beauty en woninginrichting tot accessoires; bij Primark slaagt iedereen! Onze 20 winkels zijn het hart van ons bedrijf. Daar zorgen onze collega’s er met creativiteit en echte passie voor dat onze klanten de beste winkelervaring beleven.

Betaalbare duurzamere mode

Betaalbaarheid is altijd de kern van Primark geweest. Onze visie is nu om duurzamere mode voor iedereen betaalbaar te maken. Wij willen dat onze klanten zich niet alleen mooi voelen in hun kleding, maar dat ze zich ook goed voelen bij wat ze dragen. Van belang hierbij is waar de kleding van is gemaakt en hoe die geproduceerd is. Voor Primark is verantwoordelijkheid nemen geen bijzaak, maar een hoofddoel. Wij werken daarom al ruim 10 jaar aan verduurzaming. In 2021 hebben we deze werkzaamheden samengevat in de strategie Primark Cares, een breed programma met doelstellingen die we tegen 2030 willen realiseren. Een van de onderdelen is de garantie dat onze kleding wordt gemaakt van gerecyclede of duurzamere materialen. Zo hebben we ook al onze eerste ciculaire collectie uitgebracht. We zijn goed op weg om deze doelstellingen te behalen, inmiddels bevat namelijk ruim 55% van de Primark kleding gerecyclede of duurzamere materialen. Lees meer over duurzaamheid hier.

Iedereen doet ertoe

Bij Primark Nederland zijn we trots op onze veelzijdige werkcultuur, waar iedereen ertoe doet. Jij staat voorop en jij maakt het verschil! Met meer dan 3.000 medewerkers en 109 verschillende nationaliteiten vieren we diversiteit. Onze inzet voor inclusie zie je terug in elke winkel én bij het hoofdkantoor. We werken onder andere samen met partners als het UWV om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden en daarnaast starten wij onze arbeidsrelaties met het doel deze voort te zetten. Op dit moment heeft 79% van de verkoopmedewerkers een vast contract en binnen dit hechte team zijn er altijd doorgroeimogelijkheden. Kom jij ons team versterken?