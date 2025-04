Werken bij JOG Group: waar familiegevoel, lef en fashion samenkomen

Een organisatie aansturen met meer dan honderd winkels verspreid over Nederland vraagt om visie, daadkracht en sterke mensenkennis. Marleen Moeskops vervult die rol bij JOG Group, waar ze als Retail Manager verantwoordelijk is voor alle Nederlandse vestigingen van Jeans Centre, Garcia en CHASIN’. Haar aanpak draait om verbinding, verantwoordelijkheid en plezier op de werkvloer, kernwaarden die diepgeworteld zijn in de cultuur van JOG.

Leiderschap vanuit vertrouwen en betrokkenheid

Binnen haar functie richt Marleen zich op zowel operationele prestaties als commerciële targets en mensen. “Als Retail Manager voor Jeans Centre, Garcia en CHASIN’ ben ik verantwoordelijk voor de operationele en commerciële prestaties van de Nederlandse winkels. Om dit zo goed mogelijk te doen, zorg ik er samen met de Area Managers voor dat alle stores zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen werken.” Ze is dagelijks bezig met alles wat nodig is om de winkels succesvol te laten draaien: “Of het nu gaat om voorraadbeheer, het coachen van medewerkers of het behalen van commerciële doelen.” Haar dagen zijn dynamisch en gevuld met winkelbezoeken, overlegmomenten en bijsturing van projecten. “Geen dag is hetzelfde, en dat maakt dit werk juist zo leuk!”

Samen sterker: het JOG-familiegevoel

De cultuur van ‘togetherness’ is stevig verankerd in de familiecultuur en organisatie. Zowel op het kantoor als in de winkels wordt intensief samengewerkt. “Het gevoel van familie en vriendschap komt terug in de manier waarop we samenwerken, of dat nu op het kantoor is of in de winkels.” Medewerkers worden actief betrokken bij beslissingen, en successen worden samen gevierd tijdens bijeenkomsten zoals Storemanager Dagen. Op de werkvloer ontstaat er zo een sterke teamspirit. “Onze collega’s helpen en ondersteunen elkaar, zowel in het dagelijks werk als bij uitdagingen. We geloven dat een goede sfeer in het team direct invloed heeft op de klantbeleving.” “Jeans is bij al onze merken het startpunt. We stylen mensen van top tot teen, altijd met oprechte persoonlijke aandacht, dát is ons onderscheidend vermogen. De koffie staat altijd klaar en we zijn écht servicegericht.”

Medewerker Garcia Credits: JOG Group

Verbinding, ook op afstand

Hoewel de winkels door het hele land verspreid zijn, weet JOG een hechte band te behouden tussen teams. “Bij JOG vinden we het superbelangrijk dat onze winkelteams zich verbonden voelen – met het merk én met elkaar.”

Verbinden doen we door informeren, inspireren, door een competitie en door af en toe ook gewoon lol te maken. We organiseren dan ook informatieve en inspirerende Brand days voor alle merken, hebben een JOG Academy waar de ontwikkeling van de teams centraal staat en er is een JOG league waar we ondernemerschap stimuleren door de commerciële targets te koppelen aan prijzen: “Het team dat uiteindelijk als jaarwinnaar uit de bus komt mag op een compleet verzorgde trip naar een Europese shoppingstad naar keuze. Hoe tof is dat?”. Daarnaast organiseren we nog andere events zoals onze befaamde jaarlijkse Bingo Borrel night. Op onze ‘Friends & Family’-tijdlijn delen we successen, leuke momenten en alles wat ons blij maakt.”

Ruimte voor groei en initiatief

Wat werken bij JOG onderscheidt van andere fashion retailers is de combinatie van professionaliteit, ondernemerschap, autenticiteit en groei. “We geloven dat je het beste presteert als je jezelf kunt zijn. Daarom moedigen we medewerkers aan om hun eigen ideeën in te brengen en actief mee te denken over hoe we de winkelervaring kunnen versterken. Succes behalen we met z’n allen”

Die aanpak wordt ondersteund met een intern Learning & Development-platform en volop doorgroeimogelijkheden. “Het is fijn om te weten dat je op je bek mag gaan, zolang je het maar probeert. Waar geen fouten gemaakt mogen worden, wordt ook niets nieuws gecreëerd. Wij geloven juist in vooruitgang door doen!”

Medewerker Garcia Credits: JOG Group

De ideale JOG-collega

Binnen JOG is er veel ruimte voor ondernemerschap, lef, authenticiteit en enthousiasme. “We zoeken mensen met die energiek en enthousiast zijn. Je kan jezelf zijn en er is ruimte voor initiatief. Samenwerken staat daarbij centraal. “Een tikje eigenwijs, zolang het vanuit de drive is om het beste uit jezelf en het team te halen.”

Voor wie twijfelt aan een loopbaan in retail of bij JOG, is Marleens boodschap helder. “Durf het gewoon te proberen en word onderdeel van onze JOG family! Werken bij de JOG-group betekent werken in een dynamische en energieke omgeving, waar je niet alleen jezelf kunt zijn, maar ook actief kunt bijdragen aan het succes van het merk.”

