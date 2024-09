“Werken bij Lagardère geeft je positieve energie”

Sales Manager Remco van Bussel wist na zijn eerste gesprek bij Lagardère Travel Retail al dat hij hier wilde werken. “Er was een klik, ik voelde me welkom, ik wist meteen dat dit de juiste plek voor me was.”

Een dynamische omgeving

Lagardère exploiteert winkels op vliegvelden en stations en dat zorgt altijd voor een levendige, internationale en dynamische werkomgeving. “Het gevarieerde winkelaanbod - van luxe fashion tot travel essentials - en de drukte op de locaties, zoals op Schiphol, sprak me enorm aan”, vertelt Remco. “Het is gezellig in de winkels en de klanten zijn vaak in een goede stemming. Dat houdt de energie hoog, dat merk je aan de gemotiveerde medewerkers.”

Werken bij Lagardère Travel Retail brengt een unieke dynamiek met zich mee. Je komt in contact met reizigers van over de hele wereld en werkt in een omgeving die voortdurend in beweging is Remco van Bussel, Sales Manager

Credits: Remco van Bussel, Sales Manager bij Lagardère Travel Retail

Luxe merken en vrijheid

Als Sales Manager is Remco verantwoordelijk voor de winkels op Schiphol en op diverse andere locaties in het land. In zijn functie heeft hij met een breed aanbod aan merken te maken. Denk aan Hermès, Balenciaga, Burberry, Hugo Boss, Ralph Lauren en Victoria’s Secret. Vrijwel dagelijks heeft hij contact met de lounge managers, operationeel manager, merchandisers en trainer. Remco: “Ik probeer zo vaak mogelijk bij de locaties langs te gaan om feeling met de producten, klanten en collega’s te houden.”

Credits: Lagardère Travel Retail, Mark Dekker - Manager The Gallery in Amsterdam

Wat maakt Lagardère zo bijzonder?

Volgens Remco is het vooral de vrijheid en het vertrouwen dat je krijgt. “Er wordt naar je geluisterd en je krijgt de ruimte om dingen op jouw manier te doen. Het team en het management zijn ontzettend ondersteunend en helpen je om je verder te ontwikkelen. Die persoonlijke aanpak waardeer ik enorm.”

“Diversiteit staat bovenaan ons lijstje”, gaat hij verder. “Ik denk dat er weinig bedrijven in Nederland zijn die zoveel verschillende nationaliteiten en medewerkers met verschillende culturele achtergronden in dienst hebben.”

Trainingsmogelijkheden

Lagardère biedt ook uitgebreide trainingsmogelijkheden, die volgens Remco perfect aansluiten bij de nieuwe generatie medewerkers. “Uit onderzoek is gebleken dat veel jongvolwassenen door corona hun sociale vaardigheden minder goed hebben kunnen ontwikkelen. Onze trainingen en de ervaringen die ze tijdens het werk met collega’s en consumenten op doen, helpen hen die vaardigheden een boost te geven. Dat kan van grote waarde zijn voor hun verdere carrière en leven.”

Credits: Lagardère Travel Retail, Noël Ali - verkoopmedewerker Burberry

Ook bij Lagardère werken?

Meld je aan, ook al ben je misschien introvert of heb je twijfels. Lagardère biedt een omgeving waar je jezelf kunt zijn, kunt leren en kunt groeien. Het zou zomaar de beste beslissing van je leven kunnen zijn!