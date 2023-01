Werkloosheid in Nederland daalt verder in december

De werkloosheid in december nam verder af. In de laatste maand van 2022 telde Nederland zo’n 352.000 werklozen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het UWV registreerde eind december 149.200 lopende WW-uitkeringen.

De cijfers van het CBS hebben betrekking op de bevolking tussen de 15 en 75 jaar. In april 2022 bereikte de werkloosheid in Nederland het laatste percentage in de reeks met maandcijfers vanaf 2003, namelijk 3,2 procent. In augustus en september steeg de werkloosheid tot 3,8 procent. In december daalde het percentage terug naar 3,5 procent. Vooral jongeren zijn in december hard aan het werk gegaan.

Hoewel het aantal werklozen in december daalde, nam het aantal WW-uitkeringen in december toe. Volgens het CBS is de toename gebruikelijk in de wintermaanden, omdat er veel seizoensgevoelige sectoren zijn. Zo nam de WW in de landbouw, bouw en uitzendbedrijven toe. Vergeleken met vorig jaar, nam het aantal WW-uitkeringen af met 42.600. Dat komt neer op 22,2 procent.