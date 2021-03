Westfield Mall of Netherlands opent toch volgens planning, festiviteiten worden uitgesteld

Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam gaat op de geplande datum open, zo meldt eigenaar Unibail-Rodamco-Westfield in een persbericht. De opening zal zijn op 18 maart, zoals eerder is gecommuniceerd. “Hiermee geeft Westfield ondernemers ruimte om onder de huidige omstandigheden en conform de geldende richtlijnen toch op een veilige manier te kunnen starten met de verkoop,” aldus URW in het persbericht.

De geplande festiviteiten rondom de opening worden doorgeschoven naar een later moment wanneer ook de restaurants, bioscoop en andere leisure bedrijven open kunnen. Vanwege de huidige coronamaatregelen is de Mall of the Netherlands toegankelijk voor winkelen op afspraak en click & collect. De essentiële winkels en versmarkt Fresh! Blijven toegankelijk.

“We hadden ons de openingsdag heel anders voorgesteld. Maar onze eerste prioriteit is nu dat de ondernemers omzet kunnen gaan maken,” aldus Bart van Twillert, Country Manager The Netherlands bij Unibail-Rodamco-Westfield, in het persbericht. “Later dit jaar volgt een groot openingsfeest. We moeten nog even volhouden, maar zodra de maatregelen verder worden versoepeld, kunnen consumenten en ondernemers met volle teugen gaan genieten van de beleving die Westfield Mall of the Netherlands gaat bieden.”

Westfield Mall of the Netherlands is een centrum van 117.000 vierkante meter. Er is ruimte voor winkels, eetgelegenheid, vrijetijdsbesteding en entertainment. Zo komt er een Eet Theater, een Kinepolis bioscoop en een Gamestate arcade.