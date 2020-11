Westfield Mall of the Netherlands opent op 18 maart

De Westfield Mall of the Netherlands heeft een openingsdatum aangekondigd. De nieuwe shoppingmall zal op 18 maart 2021 in zijn geheel openen, zo meldt Unibail-Rodamco-Westfield in een persbericht.

De shoppingmall heeft totaal 117.000 vierkante meter aan vloeroppervlakte en op dit moment is al 85 procent van alle winkelpanden verhuurd. Het centrum heeft niet alleen een mix van toonaangevende merken en lokale ondernemers, maar heeft ook een bioscoop en een foodmarket.

Merken die al hebben getekend voor een ruimte in Westfield Mall of the Netherlands zijn bijvoorbeeld Joe Merino, MSCH Copenhagen, Yaya, Mango, Guess, Guts&Gusto, No Excess en Steppin’ Out.