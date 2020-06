Westfield Mall of the Netherlands stelt grote opening uit tot 2021

Westfield Mall of the Netherlands zou aankomende oktober na jaren wachten de grote opening beleven. Deze is nu noodgedwongen uitgesteld tot maart 2021, zo meldt Westfield in een persbericht.

“De uitzonderlijke pandemie die de wereld de afgelopen maanden heeft getroffen en de vele gevolgen hiervan hebben ertoe geleid dat we het openingsevenement hebben uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2021,” aldus Teun Koek, projectdirecteur Westfield Mall of the Netherlands, in het persbericht. “We zijn verheugd over hoe goed de voltooide delen van Westfield Mall of the Netherlands tot nu toe zijn ontvangen en we kijken ernaar uit om de komende maanden meer delen te openen en spannende evenementen te organiseren in het centrum.”

Ondanks de pandemie tekenden meerdere merken voor een pand in het winkelcentrum. Levi’s, Purdey, American Bookcenter, Haribo, Modern Nails en Rituals zullen zich vestigen in het centrum.