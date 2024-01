Wet ter bescherming van retailmedewerkers: Na Schotland wil rest van UK gelijksoortige wetten

Schotland heeft inmiddels een wet die retailmedewerkers beter moet beschermen. Het gaat om de ‘ Protection of Workers Act’ en betreft het aanvallen, bedreigen en mishandelen van een winkelmedewerker. De overige landen van het Verenigde Koninkrijk, waar Schotland onderdeel van is, willen nu gelijksoortige wetten.

De Schotse wet werd in augustus 2021 ingevoerd. Het aantal gemelde gevallen van aanvallen, bedreigingen of mishandelingen van een winkelmedewerker steeg in 2022 op 2023 met 50 procent, aldus de krant The Guardian. De voorvallen lijken nu dus veel vaker gemeld te worden.

Onder andere het British Retail Consortium (BRC) hoopt dat een aparte overtreding leidt tot strengere straffen, beter mensen afschrikt om een overtreding te begaan en dat deze incidenten beter geregistreerd worden.