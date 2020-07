Wetsvoorstel: minimale geldigheid cadeaubonnen naar twee jaar

Cadeaubonnen moeten voortaan minstens twee jaar geldig zijn. Hiervoor is vandaag een wetsvoorstel ingestuurd nadat een motie is aangenomen in de Tweede Kamer, zo wordt gemeld op de website van de rijksoverheid. De minimale wettelijke geldigheidsduur is op dit nog maar één jaar.

“Meer dan de helft van de Nederlanders heeft ooit een cadeaubon laten verlopen, blijkt uit cijfers van de Consumentenbond. Ze komen er bijvoorbeeld op het moment van besteding achter dat ze te laat zijn en de waarde van de bon weg is,” zo meldt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in het bericht. “Veel mensen storen zich hier aan en daarom is het goed dat ze met dit wetsvoorstel langer de tijd krijgen om hun cadeaubon te gelde te maken. Ik zet me op dit thema en bij andere onderwerpen actief in voor een eerlijke economie met voldoende bescherming voor consumenten.”

Het wetsvoorstel geldt voor alle soorten cadeaubonnen: cadeaubonnen voor een winkel of cadeaukaarten die ingewisseld kunnen worden voor een ervaring of een bepaald goed. Het geldt ook voor fysieke en digitale cadeaukaarten.