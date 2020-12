Whatsapp heeft nu ook een winkelmandjesfunctie

Ook Whatsapp heeft vanaf vandaag een winkelmandjes-functie. Dat verkondigt het bedrijf in een blogpost op zijn website. Gebruikers van de app kunnen hun Whatsapp-winkelmandjes vullen met items uit online catalogi en deze via de berichtenapp naar het desbetreffende bedrijf versturen, zo wordt in de blogpost uitgelegd.

De feature is wel significant anders dan vergelijkbare functies in Instagram of Facebook. Om de feature te gebruiken moet de klant al via Whatsapp met het bedrijf in contact zijn. Dat kan in sommige regio’s al via een Whatsapp-button in Instagram of Facebook. Klanten kunnen via Whatsapp wel bestellingen doorgeven, maar nog niet betalen of de bezorging van de items regelen. Dat wordt wellicht in de nabije toekomst mogelijk: het integreren van een checkout-systeem staat bij Whatsapp op de planning.

Momenteel zijn de functies van meer commerciële apps als Facebook en Instagam en conversatie-apps als Whatsapp nog vrij strikt gescheiden, maar die scheiding komt met de introductie van de winkelmandjes-functie langzaamaan te vervagen.