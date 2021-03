‘Wibra heeft vijfduizend winkelafspraken op de agenda staan’

Vanaf woensdag mogen Nederlandse retailers klanten op afspraak ontvangen. Bij filialen van discounter Wibra zijn tot nu toe al vijfduizend winkelafspraken gemaakt, zo zegt een woordvoerder van het bedrijf tegenover RetailNews. Klanten konden sinds donderdag een tijdslot reserveren, en hebben dat in groten getale gedaan.

De woordvoerder is blij verrast met alle afspraken. Deze spreekt van een ‘overweldigend aantal mensen’. “We worden gemist,” zo concludeert de woordvoerder. Wibra is een van de grotere ketens die gebruik maakt van de mogelijkheid om klanten op afspraak te ontvangen - twee klanten per tien minuten, volgens de regels van de Rijksoverheid. Die optie is niet voor alle retailers aantrekkelijk. Hema, Action en Blokker doen er wel aan mee, maar de Bijenkorf bijvoorbeeld niet.

Met het sluiten van de winkels in december zette Wibra ook de ontwikkeling van een webshop in een hogere versnelling. Deze staat inmiddels online. Klanten kunnen hun bestellingen thuis laten bezorgen, of deze bij filialen afhalen.