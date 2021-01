‘Wibra lanceert binnenkort webwinkel’

Retailformule Wibra komt binnenkort met een eigen webwinkel. Dat bevestigt de CEO van Wibra, Bas Duijsens, tegenover RetailNews.

De eerste producten die via de webwinkel te koop worden aangeboden zijn ‘de belangrijkste producten waarvoor klanten bij Wibra komen’. Volgens Duijsens gaat het bijvoorbeeld om ‘essentials op het vlak van schoonmaken, keuken en badkamer’. De producten zullen landelijk aan huis worden bezorgd.

Op langere termijn zullen mogelijk meer productcategorieën aan de webshop worden toegevoegd, maar Wibra wil de website eerst goed testen en meer onderzoek doen naar de hoeveelheid en het type traffic. Duijsens: “We moeten onszelf niet voorbij rennen.”

Wibra wil de webwinkel inzetten als alternatief afzetkanaal nu de fysieke winkels gesloten zijn in verband met de lockdown. Tot nu toe weerhielden de relatief hoge kosten voor het verzenden van laaggeprijsde artikelen Wibra van het opzetten van een webshop. Die overweging blijft spelen, dus de vraag is of de website zichzelf uiteindelijk zal terugbetalen. Duijsens benadrukt dat nog niet helemaal zeker is of deze na de coronacrisis in de lucht zal blijven.

Wanneer de webwinkel precies online komt wordt in het artikel niet vermeld. FashionUnited heeft contact opgenomen met Wibra, maar is nog in afwachting van een reactie.