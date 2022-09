Wibra opent dit najaar zes nieuwe winkels in België, zo meldt RetailDetail. De discountketen wilt er het jaar afsluiten met een totaal aan 51 winkels. Tijdens een in 2020 gemaakte doorstart had Wibra nog slechts 36 winkels in België, een grote krimp in vergelijking met de 81 winkels die het in juli 2020 nog had.

De eerste winkel wordt geopend op 22 september, in Bornem. Hierna volgen Lanaken, Wilrijk, Jumet, Balen en Namen. “Het gaat duidelijk goed met de keten, die echt alles op alles zet om met hedendaagse, leuke en betaalbare artikelen uit te pakken. Wibra mikt nog steeds op een lage discountprijs voor al zijn producten en dat is in deze dure tijden welgekomen. Alle bestaande en nieuwe klanten zijn positief verrast met de vernieuwde aanpak van Wibra in haar winkels”, zo meldt het directieteam van Wibra aan RetailDetail.

In boekjaar 2019 zorgde de Belgische tak van de keten nog voor rode cijfers. Er werd dat jaar in België een verlies geleden van 4,4 miljoen euro. In juli 2020 werd een gerechtelijke organisatie aangevraagd voor de Belgische activiteiten. Herstelmaatregelen die in 2019 waren ingezet zorgden voor enige verbetering van de resultaten bij de tak, maar dit werd door de coronacrisis volledig teniet gedaan, aldus het bedrijf destijds.

In februari van dit jaar werd Wibra overgenomen door hun eigen directie, die een meerderheidsbelang in het bedrijf aanschafte. “Wibra blijft Wibra, de koers blijft de koers,” zo meldde algemeen directeur Bas Duijsens destijds tegen Retailtrends. Wibra zou volgens hem inzetten op groei en op verdere uitrol van de vernieuwde winkelformule die zich richt op de ‘manager van het gezin’.

Sinds de directie overname focust Wibra sterker op sociale media, is het meer aanwezig op evenementen en werkt het samen met influencers, zo meldt Wibra aan RetailDetail. Ook lanceerde de keten dit jaar een eigen webshop.