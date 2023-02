Wild Muse lanceert nieuw winkelconcept, werkt samen met drie nieuwe ontwerpers

Het Gentse modelabel Wild Muse lanceert een concept waarbij vier vrouwelijke ontwerpers de handen ineen slaan: Wilde Muse and Friends. Dat maken Laurence Vlerick en Barbara Hollevoet, oprichters van het modemerk, bekend in een persbericht.

Wild Muse and Friends biedt een plek aan lokaal en handgemaakt design in de Gentse binnenstad. In dit nieuwe winkelconcept worden vier vrouwelijke ontwerpers onder een dak samengebracht die kledij, handtassen, juwelen en meubels ontwerpen. Met de samenwerking willen de ontwerpers elkaar inspireren en versterken om een duurzaam alternatief te bieden aan wie graag bewuster wil consumeren, schrijven de oprichters.

Naast Wild Muse zijn er drie ontwerpers die zich aan het concept toevoegen: Elise Verdegem, Fien Demuynck en Ann Pauwelijn. Verdegem ontwerpt lederwaren en maakt alles met de hand in haar atelier in Zelzate. De ontwerper houdt van de combinatie van diverse types leder, contrasterende kleuren en aparte details. Demuynck is een juweelontwerper en goudsmid. De laatste ontwerper, Pauwelijn, ontwerpt meubels op maat.

Wild Muse and Friends organiseert op 4 en 5 maart opendeurdagen waar de consument de mogelijkheid heeft om de ontwerpers persoonlijk te ontmoeten. De winkel is te vinden in de Onderstaat 33 in Gent.