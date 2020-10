Windowshopping in verval tijdens het post-coronatijdperk

Met de dreiging van de tweede golf van de pandemie die opdoemt en de toegenomen beperkingen van de overheid die hun stempel drukken op de winkelstraten, is de directe toekomst van de moderetail onzeker. De merken die succesvol zijn in deze moeilijke tijden, zijn de merken die net zoveel nadruk leggen op de klantervaring online als op hun fysieke locaties. In dit artikel bekijken we wat modemerken kunnen doen om zich te onderscheiden en hun klanten te ondersteunen in deze digitale wereld.

Informeer de klant met geoptimaliseerde lijsten

De beste manier om de online klantervaring te maximaliseren, is door het winkelend publiek online net zo veel, zo niet meer, te laten leren over een product als in de fysieke winkel. Door klanten te informeren met geoptimaliseerde productlijsten, voorziet u hen van de benodigde details om een aankoopbeslissing te nemen. Een goede klantervaring zal hen bijblijven, zelfs als zij op dat moment geen aankoop doen. Daarnaast zij zullen in de toekomst vaker een zoekopdracht bij u uitzetten en bij u winkelen.

De truc hierbij is om de basis goed op orde te krijgen. Gedetailleerde productbeschrijvingen, verrijkt met visuele middelen, zijn de eerste zaken waar de meeste klanten naar kijken bij het vergelijken van producten, gevolgd door de prijs en beoordelingen. Deze informatie, evenals unieke productdetails zoals gerecyclede materialen, moeten gemakkelijk toegankelijk zijn voor klanten én moeten specifiek worden geoptimaliseerd om te voldoen aan de eisen van elke markt.

Asos is een bedrijf dat dit consequent goed doet. Het merk toont zijn producten altijd op modellen en geeft uiterst gedetailleerde beschrijvingen van materialen, pasvormen en meer. Dit om potentiële kopers een veel beter beeld te geven van het product waar ze naar kijken. Gecombineerd met hun duidelijke retourbeleid, wint het merk veel klanten, die hen gedurende de hele pandemie trouw blijven.

Eenduidige voorraad-communicatie

Hoe gedetailleerd uw online productinformatie ook is, er zal altijd een deel van uw klantenbestand zijn dat nog steeds de voorkeur geeft aan fysiek winkelen of niet in staat is om bestellingen aan te nemen. Zelfs binnen deze groep zullen de meeste klanten de totale tijd die ze in de winkel doorbrengen willen verminderen. U kunt potentiële kopers helpen door hen duidelijke opties aan te reiken, terwijl zij zich online oriënteren op uw producten.

De beste manier om dit te doen is door een goede infrastructuur op te zetten voor het inventariseren van de voorraad, die regelmatig wordt bijgewerkt. Dit kan vervolgens worden ingevoerd op de website van uw merk, om klanten de beschikbaarheid van producten op locaties in de buurt te laten zien. Het belangrijkste hierbij is om volledig consistent te zijn bij alle verschillende platformen. Verwarde consumenten die op verschillende kanalen verschillende dingen te horen hebben gekregen of, erger nog, naar een fysieke winkel gaan waar het artikel niet beschikbaar is, worden afgeschrikt om bij u te winkelen. Verwijs gebruikers dus zoveel mogelijk door naar uw eigen website voor de meest actuele informatie.

De Britse retailer Next is een uitstekend voorbeeld van het gebruik van een gestroomlijnde inventarisatie-infrastructuur die toegankelijk is voor hun publiek. Hun ‘Collect in store’-service stelt klanten in staat om de beschikbaarheid van elk product in winkels in de buurt te checken. Het betreffende product ligt vervolgens binnen een uur klaar om te worden opgehaald.

‘Altijd aan’-winkelen

De huidige customer journey richting de uiteindelijke aankoop is complex, en er zijn verschillende uitgangspunten. Waar de meeste consumenten producten vinden door eerst naar hun favoriete marktplaats of winkel te gaan, ontdekken velen, vooral binnen de jongere generaties, producten nu buiten de traditionele ‘shopping funnel’.

Succesvolle merken maken gebruik van verschillende functies op sociale platforms om de consument een winkelervaring te bieden. Meer dan 500 miljoen accounts maken dagelijks gebruik van Instagram-stories en nog eens 300 miljoen accounts gebruiken Facebook- en Messenger-verhalen. Elk van deze features bevat advertenties, die gebruikers naar een fullscreen landingspagina leiden met extra productdetails. Door aantrekkelijke digitale marketing te combineren met de functionaliteit van een kassa, kunnen merken hun klanten helpen om producten te ontdekken, te bekijken én te kopen zonder hun sociale kanaal te verlaten.

Nu klanten die veel meer tijd online doorbrengen, en de meerderheid eerst onderzoek doet voordat ze een winkel binnenstappen, zullen de merken die succes hebben degenen zijn die experimenteren met advertentieformats, die de prestaties hiervan in de gaten houden en bovenal, die luisteren naar de feedback van de klant.

Dit artikel is geschreven voor FashionUnited door Vladi Shlesman, Managing Director EMEA, ChannelAdvisor. ChannelAdvisor is een wereldwijd toonaangevend e-commerce cloud-platform met als missie het verbinden en optimaliseren van de internationale handel.