Winkel awards: Toff by Kim uit Bussum heeft de leukste modezaak van Nederland

Op het hoofdkantoor van brancheorganisatie InRetail te Zeist hing op woensdagavond een niet te dempen sfeer. De zaal zat vol winkeliers uit alle windstreken van het land. Ze waren op komen draven voor De Leukste Winkel van Nederland 2026 verkiezing - sommigen in de hoop dat zij het zelf zouden zijn.

Van mid-november tot mid-januari kon er worden gestemd door hun eigen klanten: InRetail telde 85.000 stemmen, ruim vier keer zoveel als vorig jaar. Het eindvonnis per categorie kwam van een achtkoppige jury, waaronder ING-sectorbanker retail Dirk Mulder, socialmedia-expert Lotte Geerlings en Jet Noever, vakcoördinator aan modeschool TMO.

Winnen

De landelijke nummer één werd babyspeciaalzaak Mens & Kinders uit Zwolle, onder andere door het maatadvies en de expertise die er geboden wordt door een sterk team van vier vrouwelijke storemanagers, zo oordeelde de jury. De winnaressen waren sprakeloos.

Winnen kan veel doen voor je zaak, leerde FashionUnited uit een kort gesprek met de winnaar van vorig jaar, Jeroen Speksnijder, eigenaar van Spektakel Wonen. “De dag na de bekendmaking hadden we in plaats van de gebruikelijke tachtig bezoekers vijfhonderd man over de vloer." Auto's pasten niet meer voor de deur. "We hebben mensen tot drie straten verderop laten parkeren.” In de weken erna bleef het gezellig druk in de zaak. “Mensen waren natuurlijk nieuwsgierig, of ze kwamen om ons te feliciteren, omdat ze het mooi vinden wat wij als winkel hebben bereikt."

Toff by Kim

In de categorie Mode & Accessoires won Toff by Kim, een mode- en meubelwinkel in Bussum van eigenaresse Kim van den Hout. De jury prees haar om de persoonlijke aandacht voor klanten in de zaak, haar authenticiteit en zichtbare ondernemerschap, met name door serieus te investeren in haar presence op sociale media.

Van den Hout zag haar winkel in de slotfase van het stemmen nog zakken van plek één naar twee. Toen ze besloot om om vijf voor twaalf nog één keer haar achterban op Instagram te mobiliseren, eindigde ze toch bovenaan. De experts stemden daarmee in.

“Ik was vreselijk zenuwachtig”, deelde ze met FashionUnited vlak na haar bekroning. (De bokaal: een stenen tas met de categorie erop.) Klanten stuurden haar in een DM welke motivatie ze in hun stem hadden aangegeven: authenticiteit, altijd een open deur, koffie op tafel en eerlijke feedback. “Als iets niet staat, zeg ik dat ook,” stelt Van den Hout. Die oprechtheid vertaalt zich in loyaliteit.

Mode en meubels verkopen was nooit haar grote passie. Het is per ongeluk zo goed gegaan dat de zaak nu bijna negen jaar bestaat. “Ook al zitten we in een suffe straat en kun je mijn merken (zoals Co Couture, Est Seven, Laloni) overal kopen”, zegt ze erbij, zich ervan bewust dat het in de retail vaak om de gunfactor gaat. “Een saté met friet is overal hetzelfde, maar hij smaakt het lekkerst op de plek waar je je fijn voelt.”

Opvallend is dat veel stemmers Van den Hout niet alleen als modeondernemer zien, maar als sociale spil in de wijk. In reacties werd ze omschreven als ‘een verbinder’. Daar is ze trots op. “Het maakt me echt niet uit of je iets koopt,” vertelt ze. “Ik sta hier niet om ‘winkeltje te spelen’, maar om mensen blij te maken – al is het maar met een praatje.”

De Coronatijd werd haar beste verkoopperiode. De winkel bleef dicht en Kim ging online. “Ik kocht bij de Action een selfiestick voor een paar euro en ben gewoon gaan filmen. Ongefilterd, en ook op een dag dat ik er niet top uitzag.” In de filmpjes liet ze het assortiment zien, hoe een nieuw bankstel zit of hoe de vestjes voor de winter staan. Bestellingen werden met de bakfiets rondgebracht of konden bij de slijter naast de winkel worden opgehaald. Sinds het weer mag, komen haar volgers – de teller staat op 20.000 – van heinde en verre naar Bussum om Kim van Instagram te ontmoeten.

Dat Van den Hout er met de beker vandoor gaat, past in de brede ontwikkeling in de mode, waarbij succes voorbij het product gaat en meer draait om klantenbinding en het creëren van een bijzondere winkelervaring. Sociale media hoort er ook bij, stelt Van den Hout, die er inmiddels veel plezier in heeft. “Aanvankelijk had ik er niet zo’n zin in.”

Andere modewinnaars

Winnaar in de categorie, sport- en outdoorwinkels, was The World of Walking in Made, een Brabants dorp met amper 10.000 inwoners. Eigenaresse Sanne Dirven noemde op het podium hele andere getallen: er zitten 50.000 klanten in haar bestand en voor de vijfjaarlijkse wandeltochten die ze organiseert komen honderden mensen van Overijssel tot Groningen bij elkaar. De jury prees haar om het bijeenhouden van een grote community en de expertise die het personeel in de winkel biedt.

In de categorie schoenen en lederwaren kwam Wilmo Kinderschoenen het best uit de verf. Stemmers gunden het Ben Willemsen, eigenaar en vierdegeneratie-ondernemer van de familie, graag. Hij had zich aangemeld om een punt te maken - omdat zijn segment, kinderschoenen, het moeilijk heeft. Daarvoor wees hij op de onstuitbare groei van de sneakermarkt. In de zaak wordt advies op maat geboden en een kapotte schoen wordt ter plekke en voor niets weer in orde gemaakt.

Blijf jezelf als winkelier

De boodschap van de verkiezingsavond bracht hoop aan ruim tachtigduizend Nederlandse winkeliers die het hoofd boven water moeten houden tussen snelle, grote online winkelplatforms als Amazon. De leukste winkelconcepten varen niet op de laagste prijs, de omvang van het assortiment of de snelste bezorging. Joyce Verdijk sprak namens Modint: “Het gaat niet om de grootste of de goedkoopste winkel, maar om wie je bent als winkelier en hoe je dat laat zien.”

Volgend jaar keert de verkiezing terug met een iets ander systeem, waarbij niet alleen het aantal stemmen, maar ook de kwaliteit ervan wordt meegenomen. Daarvoor werkt InRetail aan een vernieuwde procedure met hulp van AI.