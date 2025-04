Winkel dicht en vrijheid vieren op 5 mei? Niet elk winkelhuurcontract staat dat toe

Maandag 5 mei is één keer in de vijf jaar een nationale vrije dag. Dat betekent echter niet dat iedereen op Bevrijdingsdag verplicht vrij is en de winkels gesloten zijn, zo blijkt hoe dichter de feestdag dichtbij komt.

Een bericht van Van Uffelen CEO Pieter Cox op LinkedIn vraagt de aandacht. “We hebben ervoor gekozen onze medewerkers ook van deze speciale dag te laten genieten. Vooral in deze onrustige tijd is vrijheid en vrede iets om extra bij stil te staan. Jammer dat verhuurders van bepaalde winkelcentra daar geen enkele boodschap aan hebben, waardoor we verplicht worden om toch open te gaan.” Kan een verhuurder dit zomaar doen?

Gedwongen winkel te openen op 5 mei: Mag dat?

Het antwoord blijkt ‘ja’ te zijn. “Heeft u een (huur)contract afgesloten met een Vereniging van Eigenaars (VvE), een winkeliersvereniging of een coöperatie en staan daarin openingstijden? Als u het contract heeft getekend, moet u zich aan die openingstijden houden”, zo stelt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op hun website.

Wanneer 5 mei niet expliciet in het contract genoemd staat als een dag waarop de winkels sluiten, dan behoeft de huurder zich aan de normale openingstijden te houden.

Op de website van Van Uffelen is te zien dat bijvoorbeeld de filialen in Mall of the Netherlands in Leidschendam, Sittard, Veendam, Zoetermeer, Zwolle, Apeldoorn, Eindhoven, Helmond, Rijswijk en Zwijndrecht geopend zijn. Van Uffelen heeft ruim 45 winkels verspreid over Nederland.

Conflicten over winkelopeningstijden komen vaker voor, maar veelal andersom. Het komt bijvoorbeeld voor dat een winkeliervereniging een zondagsopening instelt, maar openingstijden mogen niet eenzijdig veranderd worden. De winkelier heeft namelijk uitdrukkelijk instemmingsrecht, dus de nieuwe openingstijden gelden alleen als de winkelier er echt akkoord mee is gegaan. “Ook als er in het contract staat dat de verhuurder of de vereniging de openingstijden mag veranderen, moet u het eens zijn met de verandering”, aldus Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.