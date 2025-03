Winkel Hul le Kes verhuist

De winkel van Nederlands modemerk Hul le Kes verhuist. De verhuizing heeft een persoonlijk tintje aangezien de winkel in het oude huis van Hul le Kes-oprichters Sjaak Hullekes en Sebastiaan Kramer komt, zo blijkt op social media.

“Dit is slechts de eerste van vele stappen die we nemen om Hul le Kes nog persoonlijker en verfijnder te maken”, zo meldt het merk in de berichten. “Onze missie blijft onveranderd, maar nu met een nieuwe en intieme setting om onze reis voort te zetten.”

De winkel van Hul le Kes is meerdere jaren te vinden geweest op Wezenstraat 5 in Arnhem. Totdat de verhuizing afgerond is, zal de winkel daar geopend zijn van donderdag tot en met zaterdag.

Hul le Kes is een merk en ‘social enterprise’ dat draait om de bezieling van kledingstukken. Hul le Kes groeide in vijf jaar tijd uit tot een pionier in circulair en inclusief ondernemen. Hul le Kes strijdt tegen overconsumptie en biedt een sociale werkplaats voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Het bedrijf bestaat uit vijf entiteiten. Zo wordt er in Hul le Kes Design Studio textielafval verzameld en nieuwe collecties ontworpen. Hul le Kes Manufacturing Studio is verantwoordelijk voor de productie van alle producten en Hul le Kes Recovery Studio richt zich op het herstel van zowel mensen als textiel.