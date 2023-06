Winkel open met warm weer? Deuren dicht om energie te besparen, zegt INretail

INretail roept winkeliers op hun deuren met warm weer dicht te houden. De brancheorganistie voor winkeliers deelt de oproep 'nu de eerste landelijke zomerdag op komst is'.

Volgense INretail is het een 'logische en makkelijke stap om energie te besparen', zo schrijft het in een persbericht. Want, met open deuren verbruiken winkels met airco meer energie.

“Klanten waarderen milieubewust gedrag. Deuren dicht als het buiten vier graden warmer is dan binnen dat wordt het nieuwe normaal voor winkelen bij warme dagen,” stelt Jan Meerman, directeur van INretail, in het bericht.

Deuren dichthouden terwijl de winkel open is, zie je steeds vaker in de winkelstraten, zeker sinds de stijgende energiekosten.

In augustus 2022 riep INretail winkeliers eerder op de deuren dicht te houden om energie te besparen bij zomerse temperaturen.