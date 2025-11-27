Winkel Puck & Hans keert eenmalig terug op het Rokin

Mode-icoon Puck Kroon (84), van het modeduo Puck & Hans, opent van 8 tot en met 31 december een tijdelijke Puck & Hans-winkel op de oude locatie aan het Rokin 66 in Amsterdam. De pop-up wordt een hommage aan de gloriedagen van het iconische ontwerpduo en brengt hun uitgesproken stijl opnieuw tot leven.

In de tijdelijke winkel zijn archiefstukken en vintage items te vinden van het modemerk Puck & Hans. Daarnaast is in de pop-up ook de nieuwe samenwerking LaDress X Puck & Hans te vinden: een capsulecollectie van acht opnieuw uitgegeven ontwerpen, geselecteerd door LaDress-oprichter Simone van Trojen en samen met het LaDress-team opnieuw ontwikkeld. Daarnaast kunnen fans hun eigen Puck & Hans-items én vintage stukken van ontwerpers die vroeger in de winkel hingen, zoals Mugler, Alaïa en Gaultier — inbrengen voor doorverkoop, waarbij zij 50 procent van de opbrengst ontvangen.

Voor Kroon voelt de pop-up als een passend eerbetoon aan zes decennia modegeschiedenis. “Het is een enorme eer dat ons werk nog steeds zoveel emoties oproept. Toen het oude pand opnieuw beschikbaar kwam, kon ik deze kans niet laten liggen,” zegt ze. Met de pop-up hoopt ze niet alleen nostalgie te vieren, maar ook een nieuwe generatie kennis te laten maken met het erfgoed van Puck & Hans.