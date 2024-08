Winkelcentrum in Heerhugowaard deels ontruimd door scheur in vloer

In winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard is een scheur in de vloer van de Dekamarkt ontstaan. Uit voorzorg zijn bijna tien winkels ontruimd. Dit meldt NU.nl op basis van informatie van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Volgens het ANP zijn er enkele plafondplaten naar beneden gevallen. De parkeergarage onder de Dekamarkt en de winkels op dezelfde verdieping als de Dekamarkt zijn ontruimd.

Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de scheur. Volgens diverse media (NU.nl, Noord-Hollands Dagblad) zijn de brandweer, politie en de veiligheidsregio ter plaatse. De hulpverleners hebben het personeel en de klanten geëvacueerd.

Er zijn geen gewonden gemeld.