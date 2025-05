Winkelcentrum Stadshart Zoetermeer verkocht aan Wereldhave en Sofidy

Het winkelcentrum Stadshart Zoetermeer (Zuid-Holland) is voor 150 miljoen euro verkocht door Unibail-Rodamco-Westfield aan een samenwerkingsverband tussen de Franse vastgoedinvesteerder Sofidy en het Nederlandse winkelvastgoedbedrijf Wereldhave. Dit meldt Wereldhave in een persbericht. Wereldhave neemt een belang van 15 procent in het nieuwe eigenaarschap en wordt verantwoordelijk voor het beheer en de dagelijkse aansturing van het winkelcentrum. De financiering van de overname wordt voor 40 procent verzorgd door een Nederlandse bank, waarvan de naam niet bekend is gemaakt.

Strategische zet voor Wereldhave

Het winkelcentrum in Zoetermeer huisvest ruim 110 huurders, waaronder bekende namen als Albert Heijn, Hema, Primark, H&M, MediaMarkt, TK Maxx, JD Sports, Kruidvat en MS Mode. Jaarlijks trekt het centrum meer dan acht miljoen bezoekers. Naast retail omvat het ook kantoorruimte, horecagelegenheden, diensten en meerdere parkeergarages.

De overname sluit aan bij Wereldhave’s strategie om winkelcentra breder te benutten dan alleen winkelen, met onder meer ontspanning. Matthijs Storm, CEO van Wereldhave, zegt hierover: "We zijn trots deze stap samen met Sofidy te zetten, waarmee we onze eerste joint venture realiseren binnen onze recent gepresenteerde managementagenda voor 2025-2027. Deze samenwerking stelt ons in staat onze beheerexpertise optimaal in te zetten, terwijl we met een minderheidsbelang investeren – volledig in lijn met onze strategie om waarde te creëren via actief assetmanagement."

Stadshart Zoetermeer in nieuwe handen

Wereldhave is een beursgenoteerde vastgoedinvesteerder, met in het portfolio winkelcentra in Nederland, België en Frankrijk. Het Nederlandse winkelcentrumportfolio bestaat onder meer uit tien centra in Arnhem, Dordrecht, Capelle aan den IJssel, Hoofddorp, Heerhugowaard, Nieuwegein, Purmerend, Tilburg en Roosendaal, zo is op de website van Wereldhave te lezen. In 2024 bezochten meer dan 64,7 miljoen mensen de centra van Wereldhave in Nederland.

Sofidy is een Europese vastgoedbelegger en -beheerder, gespecialiseerd in winkel- en kantoorvastgoed. Het bedrijf beheert meerdere vastgoedfondsen en is volledig eigendom van de aan de beurs van Parijs genoteerde Tikehau Group.

Met de verkoop van Stadshart Zoetermeer zet Unibail een volgende stap in het afbouwen van zijn vastgoedportefeuille in Nederland, met als doel de focus te verleggen naar grootschalige flagship centers. In Nederland bezit Unibail onder meer Mall of the Netherlands in Leidschendam.

De transactie wordt naar verwachting afgerond aan het einde van het tweede kwartaal van 2025.