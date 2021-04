Winkelen op afspraak: Omzet Belgische mode retailers met 20 procent gezakt in eerste week

De omzet is bij de Belgische modehandelaren afgelopen week verder teruggelopen. Op 27 maart ging de nieuwe coronamaatregel in dat niet-essentiële zaken alleen op afspraak klanten kunnen ontvangen, zoals in Nederland al eerder van kracht was. Sinds deze maatregel is ingegaan is het gemiddelde omzetverlies van Belgische mode retailers van 34,9 procent naar 58,4 procent gegaan, zo meldt brancheorganisatie Mode Unie op basis van een enquête.

De brancheorganisatie roept op de maatregel terug te draaien zodat ‘modehandelaars opnieuw op een normale manier klanten kunnen ontvangen’. “Indien de overheid hier niet toe bereid is, wil Mode Unie gedegen steunmaatregelen om zelfstandige moderetailers te compenseren voor de dramatische verkoop door de nieuwe maatregel.” De ondervraagde retailers geven namelijk aan dat ze in april 56,1 procent minder omzet zullen draaien dan in dezelfde periode in 2019.

Mode Unie schrijft dat winkelen op afspraak zorgt voor een psychologische drempel. Consumenten ervaren een druk om te kopen en shoppen kan niet meer ongedwongen. “De onduidelijke en te late communicatie vanuit de overheid rond wat de betekenis van een afspraak nu precies was, heeft de onduidelijkheid bij consumenten nog versterkt,” zo schrijft Mode Unie in het persbericht.

In Nederland is er ook nog geen zich op een heropening van de niet-essentiële winkels zonder het winkelen op afspraak. Ondertussen gaan aankomende week in Engeland de niet-essentiële winkels juist wel open.