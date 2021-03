Winkelen op afspraak wordt iets verruimd voor winkels groter dan 50 m2

Retailers mogen vanaf 16 maart maximaal 1 klant per 25 vierkante meter op afspraak ontvangen, met een maximum van vijftig klanten tegelijk per winkel. Dat meldt demissionair minister-president Mark Rutte in een persconferentie op maandagavond. Voor winkeliers met een kleinere winkel, met een oppervlakte tot 50 vierkante meter, verandert er niets: zij mogen nog steeds maximaal twee klanten per verdieping ontvangen.

De nieuwe maatregel is een subtiele correctie op de huidige maatregelen, aldus Rutte. Twee klanten per verdieping bleek een ‘te grove norm’, met name voor grotere winkelbedrijven, die er nauwelijks baat bij hadden. Alleen dit element van de regels wordt aangepast: de andere voorwaarden, zoals het minimaal vier uur van tevoren inplannen van winkelafspraken en tijdslots van minimaal tien minuten, blijven van kracht. Rond Pasen wordt opnieuw gekeken of versoepelingen in de detailhandel mogelijk zijn.

Rutte liet verder weten dat de economische steunpakketten in de komende tijd ‘opnieuw tegen het licht worden gehouden’ om te kijken waar meer of langduriger steun geboden kan worden.

INretail: goed nieuws, maar heropening is enige echte oplossing

De aanpassing van de maatregel is ‘goed nieuws’, zo schrijft brancheorganisatie INretail kort na de persconferentie in een persbericht. “Dit was hard nodig, omdat de regel van twee klanten per verdieping niet goed werkt voor veel winkels.” De aanpassing is echter nog steeds ‘een tussenstap’, aldus de brancheorganisatie. “De retail weer veilig heropenen is de enige echte oplossing voor het omzetprobleem.”

INretail pleitte maandag in de rechtszaal voor directe heropening van de winkels. De organisatie voerde aan dat het kabinet ‘de economische en maatschappelijke belangen bij het besluit tot verlenging van de winkelsluiting onvoldoende heeft meegewogen’ en winkeliers onvoldoende werkbare alternatieven heeft geboden. De rechter doet uiterlijk vrijdagochtend om 10.00 uitspraak over de zaak.