‘Winkelen op afspraak wordt verruimd’

Winkelen op afspraak zal waarschijnlijk worden verruimd. Momenteel mogen er nog maximaal twee klanten per verdieping in een winkel zijn, maar dat wordt aangepast naar een maximaal aantal klanten per vierkante meter. Dat is een van de maatregelen die het demissionaire kabinet vanavond bekend zal maken tijdens de persconferentie, zo schrijft de NOS op basis van Haagse bronnen.

Hoeveel klanten er in winkels per vierkante meter aanwezig mogen zijn, is momenteel nog niet bekend. De persconferentie waarin de maatregelen worden besproken en toegelicht begint om 19.00.