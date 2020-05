Winkelen op afstand: Only for Men biedt klanten livestream-service

Only for Men komt met een extra verkoopconcept om winkelen op afstand voor klanten te vergemakkelijken. Vanaf vandaag is het mogelijk om via een livestream-service stijladviseurs of maatwerkspecialisten van de mannenmodeketen te raadplegen. Dat meldt een persbericht van Only for Men.

Op de livestream, die te vinden is op de website van Only for Men, zijn beelden van de winkel te zien. Klanten kunnen vragen over styling of maatvoering whatsappen naar een telefoonnummer dat bij de livestream vermeld staat. De modeadviseurs van de retailer kunnen de klanten dan via de livestream te woord staan. De livestream wordt uitgezonden vanuit het Only for Men-filiaal in Nieuwegein en heeft dezelfde openingstijden als de fysieke winkel.

De livestream-store van Only for Men is niet de eerste van Nederland. In 2017 verkocht de Alkmaarse kaaswinkel Kaan voor het eerst producten via een livestreamservice. Het initiatief diende Only for Men tot inspiratie ten tijde van de coronapandemie. “Wij vonden deze bijzonder moeilijke tijd, waar je een nieuwe methode nodig hebt om je klanten van service te kunnen voorzien, het perfecte moment om de tweede livestream store van Nederland te openen,” aldus marketingmanager Rens Drost in het persbericht.

Of de livestream store een project is voor de lange termijn, is nog onduidelijk. Dat is “geheel afhankelijk van het succes van de livestream store en de wensen van de klanten,” zo is in het persbericht te lezen. Naast contact via de livestream is het in coronatijd bij Only for Men ook mogelijk om online een persoonlijke afspraak te maken met een modeadviseur, voor een videocall of een ronde door een van de vestigingen op anderhalve meter afstand.

Mannenmodeketen Only for Men telt momenteel zestien filialen en een webshop. De retailer voorziet in een breed aanbod aan casual en zakelijke kleding, accessoires en lifestyle-artikelen bedoeld voor mannen.