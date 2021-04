Winkelen zonder afspraak mag weer vanaf 28 april, avondklok wordt geschrapt

Vanaf 28 april is winkelen zonder afspraak weer mogelijk. Dat bevestigen demissionair minister-president Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid tijdens een persconferentie. Ook vervalt de avondklok op 28 april om 04.30, en worden versoepelingen doorgevoerd in onder meer de horeca. Volgens Rutte is er de afgelopen week ‘net genoeg’ veranderd in de coronacijfers om de stappen te kunnen zetten.

Een afspraak maken om te winkelen hoeft niet meer, maar voor winkels blijft wel een maximaal aantal klanten gelden. Dat aantal wordt zoals in de afgelopen weken bepaald door de oppervlakte van de winkel. In kleine winkels met een oppervlakte tot vijftig vierkante meter zijn maximaal twee klanten toegestaan. In grotere winkels blijft de regel gelden van één klant per 25 vierkante meter vloeroppervlak. Rutte drukte Nederlanders tijdens de persconferentie verder op het hart om zo veel mogelijk alleen te gaan winkelen. Het dragen van een mondkapje blijft verplicht.

De versoepelingen vragen volgens Rutte om handhaving die voorkomt dat het in winkels en winkelstraten te druk wordt. “We doen een beroep op gemeentes, brancheorganisaties en op individuele ondernemers om alles te doen wat nodig is om deze stap in goede banen te leiden,” aldus de premier. Als voorbeelden noemt hij looproutes, tellers bij de deur, stewards die aanwijzingen geven, en ‘hulpmiddelen om makkelijker anderhalve meter afstand te kunnen houden’. Wordt het in winkelstraten toch te druk, dan kunnen deze alsnog worden afgesloten.

Brancheorganisatie Inretail vindt de versoepelingen ‘een belangrijke stap vooruit’. “De mensen zijn blij weer veilig en zonder afspraak in hun favoriete winkel te kunnen kopen. Voor ondernemers betekent het meer kansen voor broodnodige omzet. (…) Laat deze stap van het kabinet daarom ook de opmaat zijn naar een snelle volgende. Pas als alle belemmeringen weg zijn is echt ondernemen weer mogelijk.”

Verdere versoepelingen vanaf 28 april

Tijdens de persconferentie werd ook aangekondigd dat warenmarkten vanaf 28 april weer doorgang kunnen vinden, op voorwaarde dat mensen onderling anderhalve meter afstand houden. Ook mogen cafés en restaurants hun terrassen heropenen, van 12.00 tot 18.00 en voor maximaal vijftig gasten tegelijkertijd. Rutte waarschuwde tijdens de persconferentie dat ook pleinen en marktgebieden gesloten kunnen worden als het er te vol wordt.

Het advies voor thuisbezoek gaat daarnaast van maximaal een naar maximaal twee personen per dag. Tijdens begrafenissen mogen in plaats van vijftig, honderd gasten aanwezig zijn. Theorie-examens voor rijopleidingen worden weer mogelijk. Voor het hoger onderwijs worden al op 26 versoepelingen doorgevoerd: vanaf die datum mogen studenten van hbo-scholen en universiteiten een dag per week naar hun onderwijsinstelling om onderwijs op locatie te volgen.