Winkelinspiratie: Binnenkijken bij de nieuwe Printemps in New York

Frans warenhuis Printemps opent vandaag, donderdag 20 maart 2025, haar flagshipstore in New York. De eerste beelden van het nieuwe pand zijn eindelijk vrijgegeven.

Printemps, eigendom van Qatar Divine Investments SA, een Qatarees investeringsfonds, koos 1 Wall Street, een wolkenkrabber in Lower Manhattan, als locatie voor haar eerste stap op de Amerikaanse markt. Deze opening maakt deel uit van een internationale expansietrategie die in 2022 begon met Doha, de hoofdstad en grootste stad van Qatar. Hoewel de politieke en economische context tussen Frankrijk en de VS niet ideaal is vanwege aanhoudende discussies over importtarieven, vertelt Jean-Marc Bellaiche, voorzitter van de Printemps Group, die ook Citadium en Made in Design bezit, aan AFP over "een langetermijnvisie die verder gaat dan het huidige moment".

Printemps New York. La Fragrance Cellar Credits: Gieves Anderson

Printemps New York onthult een concept dat luxe, design, gastronomie en exclusieve evenementen combineert

In een monumentaal Art Deco-gebouw van 5.000 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen, promoot de nieuwe locatie van het merk, dat in 2025 haar 160-jarig bestaan viert, een concept "op het snijvlak van winkelen en hospitality".

"Printemps hoopt welgestelde New Yorkers aan te trekken door de architectuur van het gebouw, het culinaire aanbod, de zorgvuldig samengestelde selectie van merken en haar Franse identiteit, en tevens de wereldwijde naamsbekendheid te versterken", aldus de voorzitter van de groep.

Interieurontwerper Laura Gonzalez, gekozen voor dit project, liet zich inspireren door de designcodes van een Parijs appartement, een Haussmann-stijl triplex, terwijl ze een dialoog creëerde tussen de 160-jarige geschiedenis van Printemps en de moderniteit van de Big Apple.

Printemps New York. La Red Room Credits: Gieves Anderson

Plafondlijsten, licht houten parket, openslaande deuren, helderheid en luchtige ruimtes bepalen de architectonische codes. Strakke lijnen, een neutraal kleurenpalet en ruwe materialen kenmerken het interieurontwerp. Accent elementen van hout, hanglampen van natuurlijke vezels zoals rotan, bamboe en terracotta vazen dienen als decoratieve elementen. Ten slotte zorgen ruimtebesparende meubels en ingebouwde opbergruimte voor functionaliteit.

Printemps New York. Le Salon Vert Credits: Gieves Anderson

Het diverse aanbod omvat meer dan 400 mode-, accessoire-, sieraden-, beauty- en designmerken, waarvan sommige volgens Influence.net tot nu toe niet verkrijgbaar waren in de VS. Dit aanbod is verdeeld over thematische ruimtes: de Playroom (opkomende Franse en Europese merken, all-day café), de Sneaker Room (een volledig immersieve ruimte met een plafond bedekt door een LED-scherm en met de nieuwste trending it-pieces), Le Salon (dames prêt-à-porter en accessoires), La Garçonnière (gewijd aan herenmode), La Fragrance Cellar (exclusieve Franse beautyproducten), de Beauty Corridor (holistische huidverzorgingsmerken) en La Red Room (gewijd aan schoenen).

Printemps New York. Le Boudoir Credits: Gieves Anderson

Gastronomie staat ook in de schijnwerpers met vijf verschillende eetgelegenheden, onder leiding van Gregory Gourdet, een chef-kok bekend om zijn innovatieve keuken die zijn Haïtiaanse roots combineert met wereldwijde invloeden.

Printemps New York. Le Salon Credits: Gieves Anderson