Winkelketens verenigen zich in binnenstad allianties voor impuls binnenstad

Directies van winkelketens gaan zich actief inzetten voor de binnensteden in Nederland. Ze verenigen zich in de zogeheten binnenstad-allianties, zo werd gemeld tijdens het congres ‘Welkom in de nieuwe binnenstad’. De binnenstad-allianties zijn een vervolgstap op de corona-allianties van de afgelopen twee jaar, zo vertelde Kreins Bons, voorzitter van INretail en CEO van grootwinkelbedrijf VanHaren.

De pilot vond plaats in dertien steden en nu zal er worden uitgebreid naar meer plaatsen. Ketens willen investeren in structurele lokale samenwerking en intensiever overleg met gemeenten, aldus het persbericht. INretail en kennisplatform DNWS zal de inzet van de grootwinkelbedrijven gaan coördineren.

“Het is een gegeven dat veel winkelgebieden krimpen. Mensen kopen anders en ons land telde voor corona al te veel winkels,” aldus Jan Meerman, directeur INretail, in een persbericht. “Winkelketens willen verantwoordelijkheid nemen, onder meer door kennis uitwisseling en meer samenwerking met gemeenten. Het is goed dat in meer steden bredere binnenstadallianties komen. Door overleg, monitoring en informatie-uitwisseling ontstaat een goed beeld van keuzes die ketens maken en het beleid dat steden kunnen ontwikkelen. Veel plaatsen zullen naar een kleiner, maar aantrekkelijk kerngebied moeten veranderen met plek voor winkels, horeca, cultuur èn wonen en recreatie. Naast beleving spelen dan ook thema’s als leefbaarheid en bewoonbaarheid. Dan gaat het over een maatschappelijk belang en landelijke ketens zijn net als plaatselijke mkb-ondernemers lokale belanghebbenden. Dat maakt meer samenwerking logisch en goed overleg leidt tot goede initiatieven.”