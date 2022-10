‘Winkelketens zien verdriedubbeling van verkoop thermokleding’

Winkelketens en webshops zien een verdriedubbeling van de verkoopaantallen als het gaat om thermokleding, blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Verschillende leveranciers zouden nu al geen voorraad meer hebben.

RTL Nieuws vroeg aan onder andere Hema en buitensportzaak Bever naar de vraag van thermokleding. Een woordvoerder van Hema laat aan RTL Nieuws weten dat er een ‘significante verkoopstijging’ is te zien ten opzichte van dezelfde periode in 2021. De verkoop van het thermische damesondergoed is maar liefst verzesvoudigd en steeg met meer dan vijfhonderd procent, zo is te lezen. Het thermische mannenondergoed steeg met 251 procent. In het ondergoed voor kinderen is een stijging van 86 procent te zien. Ook Bever merkt een stijging in de vraag naar thermokleding. De buitensportzaak geeft als reden dat consumenten de verwarming minder hoog willen zetten.

Ook in België wordt thermo-ondergoed al flink ingeslagen. Webshop Thermowear ziet een verdrievoudiging van zijn verkoopcijfers, zo staat in de berichtgeving. “September is normaal een aanloop maand naar de winter, maar nu zien we vanaf midden september tot vandaag een enorme groei in verkoop”, zegt eigenaar Philippe Haesendonckx tegen RTL Nieuws. De eigenaar ziet vooral in de verkoop van merinowollen thermo-ondergoed een toename.