‘Winkelleegstand loopt snel op’

Winkelleegstand in de grote binnensteden loopt snel op, zo blijkt uit cijfers die het Financieele Dagblad heeft opgevraagd. De leegstand in Utrecht is bijvoorbeeld in korte tijd verdubbeld. Wethouders vrezen dat door de leegstand verloedering op de loer ligt, aldus het FD.

Steden waar de leegstand snel is gestegen zijn Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. In Eindhoven ligt de leegstand het hoogste in juni 2021, namelijk op 9,3 procent door een stijging van ruim 3 procent. In Amsterdam steeg de leegstand ook ruim met 3 procent naar 4,8 procent. Hiermee ligt de stad wel onder het landelijke gemiddelde van 7,5 procent, zo meldt het FD.

Utrechtse wethouder Klaas Verschuure schreef namens zes grote steden een brief aan Tweede Kamerleden. Het FD mocht de brief inzien. Verschuure schrijft dat in sommige winkelstraten zelf een leegstand is van 40 procent. Omzetverliezen, leegstand en een grote afname van de toeristenstroom leidt volgens Verschuure tot clustering van de leegstand met verloedering en ondermijning op de korte en middellange termijn als mogelijk gevolg.