Winkelmedewerkers Schiphol krijgen loonsverhoging

De See By Fly-medewerkers, oftewel de winkelmedewerkers, van Schiphol krijgen een loonsverhoging van 5 procent, zo blijkt uit een persbericht van FNV. Deze verhoging geldt over een periode van twee jaar. Naast de loonsverhoging is er ook verhoging van de feestdagentoeslag afgesproken.

Per 1 juni 2022 komt er 2,5 procent loon bij, 1 procent in maart 2023 en 1,5 in juni 2023. De nieuwe afspraken moeten gelden tot en met juli 2024 De toeslag voor feestdagen gaat omhoog en eveneens als de reiskostenvergoeding. Daarnaast krijgt iedereen een bijdrage van 25 euro om te sporten. Daarnaast zijn er nieuwe cao-afspraken met betrekking tot de Generatiepact voor medewerkers ouder dan 60 jaar.

"Deze cao was er niet geweest als de medewerkers vorige zomer niet hadden gestaakt," aldus Margje van der Woude, bestuurder FNV Handel, in het persbericht. "De werkgever wilde een arbeidsvoorwaardenregeling afspreken met de Ondernemingsraad, maar dankzij de stakingen is daar een stokje voor gestoken en ligt er een nu een nieuwe cao met een loonsverhoging van 5 procent en de afspraak dat medewerkers bij een goede beoordeling nog eens 2.5 procent loon krijgen."

Vorige week werd het onderhandelingsovereenkomst voor de algemene cao non-food retail bekend gemaakt. Het resultaat was een loonsverhoging van 4,36 procent.