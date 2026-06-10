Winkelpand verduurzamen? Nieuwe standaard ‘ Green Lease’ gelanceerd voor afspraken

Diverse brancheorganisaties en verhuurders lanceren de ‘Green Lease Retail, Horeca & Vastgoed’. Deze nieuwe standaard voor duurzaamheidsafspraken moet het makkelijker maken om duidelijke en haalbare afspraken te maken over de verduurzaming van winkel- en horecapanden, zo is te lezen in een persbericht.

De ‘Green lease’ kan als bijlage bij huurcontracten worden gevoegd. Het schrijft niet voor en legt de partijen geen nieuwe verplichtingen op. “De verhuurder en huurder van een winkel- of horecapand bepalen zelf wat zij afspreken, wanneer en onder welke voorwaarden. De Green Lease Retail, Horeca & Vastgoed biedt een overzichtelijke checklist met thema’s, waarover verhuurder en huurder samen afspraken op maat kunnen maken”, aldus het persbericht.

Afspraken die gemaakt kunnen worden zijn onder andere energiebesparende maatregelen, het toepassen van duurzame energie, het onderhoud, de vervanging en verduurzaming van installaties, waterbesparende maatregelen, afvalscheiding, materiaalgebruik en het delen van energie- en waterbruiksgegevens.

INretail is een van de brancheorganisaties die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de nieuwe standaard.