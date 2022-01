‘Winkels Armani en Dior strijken neer op de Dam in Amsterdam’

De luxe modehuizen Armani en Dior openen dit najaar winkels aan de Dam in Amsterdam. Dat schrijft Het Parool op basis van diverse bronnen. Armani bevestigde eerder dit jaar de komst naar de Dam al tegenover FashionUnited. Destijds meldde het merk in het voorjaar van 2022 een winkel te zullen openen van circa 350 vierkante meter groot, verspreid over twee verdiepingen.

Volgens de bronnen van Het Parool komen beide winkels in voormalige bankkantoren: Armani Exchange in dat van de Rabobank, Dior trekt in het oude kantoor van ABN AMRO.

Dior en Armani hebben in Amsterdam al verkooppunten. Er zitten een Dior-winkel en een Emporio Armani-boetiek in de P.C. Hoofdstraat. Beide merken worden daarnaast verkocht in andere winkels, zoals de De Bijenkorf, die ook aan de Dam zit. Waarom dan deze nieuwe zaken op een dure toplocatie?

Volgens Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit, is het de modehuizen vooral om uitstraling te doen. “Hun bereidheid om in warenhuizen of modewinkels tussen ander assortiment te hangen of in de uitverkoop te kunnen gaan, neemt af, omdat het hun merkwaarde aantast.” In eigen winkels is beter te controleren hoe een merk wordt gepresenteerd en verkocht. Voor een goede uitstraling is ook de locatie van de winkel belangrijk.

Met de komst van Dior en Armani wordt de Dam steeds meer een luxeplein. De Bijenkorf richt zich al steeds meer op het hoogste segment, en inmiddels zit aan de Dam ook een vijfsterrenhotel. Opvallend is dat goedkope modeketens, zoals Primark, om de hoek zitten. Ook dat kan Koelemeijer verklaren. De consument van nu kiest volgens de hoogleraar ‘voor betaalbare massamode én voor exclusieve merken’, zegt ze. “Primarkpubliek is wel degelijk geïnteresseerd in Dior. Als het dat niet kan betalen, dan toch zeker om er rond te kijken.”