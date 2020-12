Winkels in centrum Rotterdam vrijdag al om 18:00 dicht

Winkels in...

Rotterdam neemt maatregelen om drukte tegen te gaan. De winkels in het centrum moeten vrijdag om 18:00 dicht, zo meldt Omroep Rijnmond. Hiertoe is besloten na overleg tussen burgemeester Aboutaleb, winkeliers en de politie.

De politie adviseerde eerder al om de winkels op vrijdag om 17:00 te sluiten, de winkeliers stelden zelf 19:00 voor. Vorig weekend gingen op meerdere dagen de winkels eerder dicht dan normaal vanwege enorme drukte in de binnenstad van Rotterdam. Veel consumenten waren op de been om koopjes te scoren tijdens het Black Friday-weekend. Ondanks de corona maatregelen werd het in de binnenstad op vrijdag drukker dan tijdens Black Friday van 2019, zo bleek uit cijfers van Bureau RMC eerder deze week.

Dit weekend markeert het Sinterklaas-weekend en naar verwachting zullen mensen nog op het laatste moment cadeaus inslaan, ondanks de oproep in november om al vroeg te beginnen met inkopen om de drukte te verspreiden.