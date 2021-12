‘Winkels voor het eerst prominent aanwezig in regeerakkoord’, INretail positief

In het regeerakkoord dat vanmiddag is aangekondigd hebben winkelstraten en -gebieden een prominente plek gekregen. Brancheorganisatie INretail reageert in een statement dan ook erg blij op het akkoord.

“Hier hebben we als brancheorganisatie lang voor geknokt. De publieke waarde van gezonde en nabije winkels gaat ook over aspecten als leefbaarheid en welzijn van burgers en dat wordt nu bevestigd,” aldus Jan Meerman, algemeen directeur INretail. De overheid kondigt in het akkoord het voornemen aan om samen met lokale overheden aan de slag te gaan om leegstand te bestrijden en de samenwerking tussen retail, horeca en cultuur te stimuleren.

“Het creëert nieuwe kansen. Het is positief dat daar oog voor is, want centra in dorpen en steden veranderen van functie. Dat er ruimte komt voor blurring -het mengen van functies tussen horeca, retail en cultuur- stimuleert innovatie in ondernemerschap. Het past bij de toekomstige rol van winkelstraten en het versterken van aantrekkingskracht van centra,” aldus Meerman in het bericht. “Het is ook positief dat er letterlijk aandacht is voor bedrijfsopvolging in het regeerakkoord. Gezonde ondernemingen met solide perspectief moeten hun toekomst eenvoudiger en eerlijker kunnen regelen.”