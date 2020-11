‘Winkelstraat 46,8 procent minder druk op Black Friday’

Black Friday heeft de afgelopen jaren populariteit gewonnen. Vorige week bleek nog uit onderzoek van Klarna dat 95 procent van de Nederlanders de naam van het koopjesfestijn kent. Waar het vorig jaar goed druk was in de winkelstraten, verwacht Bureau RMC nu dat het aantal passanten op de koopjesdag bijna halveert.

Naar verwachting ligt het aantal passanten op Black Friday, dit jaar op vrijdag 27 november, 46,8 procent lager dan in 2019, zo meldt Bureau RMC in een persbericht. De voorspelling is gebaseerd op het winkelgedrag van de afgelopen zes weken en de passantendrukte van voorgaande jaren rond Black Friday.

Bureau RMC, gespecialiseerd in de drukte in de winkelstraten, geeft aan dat vorig jaar al de trend inzette dat consumenten vaker aan het begin van de week van Black Friday deals scoorden. Brancheorganisatie INretail gaf eerder in een persbericht al aan dat een groot deel van de retailers een week eerder dan normaal begint met de acties en deze ook een week langer door laat lopen. Dit doen de retailers om de drukte in de winkelstraten te spreiden. Traditioneel gezien zijn de laatste twee winkelweken weer drukker dan daarvoor, waardoor de drukte iets hoger kan liggen dan de voorspelling van Bureau RMC. “Winkelen tijdens Black Friday kan naar onze voorspelling veilig verlopen, mits lokaal de hotspots goed in de gaten worden gehouden,” aldus Bureau RMC.