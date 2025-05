Winkelstraat: Deze merken en concepten maakten recent hun debuut in Nederland

De Nederlandse winkelstraat heeft tijdens de eerste paar maanden van 2025 nieuwe gezichten gekregen. Diverse internationale merken kozen ervoor neer te strijken in Nederland. Een geheugenopfrisser nodig? FashionUnited zet ze voor u op een rij.

De bekende Negen Straatjes in Amsterdam zijn geliefde plekken voor merken om hun debuut te maken in de Nederlandse winkelstraat. Regelmatig vindt er vernieuwing plaats in de straatjes door de komst van een nieuwe huurder. Zo voegt in het voorjaar van 2025 het Deense Mos Mosh zich bij het aanbod.

Een opvallende nieuweling is het Spaanse Nude Project. Het merk opent een vestiging aan de Leidsestraat in Amsterdam. Een ‘white box’ is het zeker niet, want het Spaanse merk kiest voor een volledig eigen stijl met plafondschilderingen, donker hout en een mozaïekvloer.

Een van de Nederlandse namen onder de debutanten is Extreme Cashmere.

Met het wegvallen van vele Scotch & Soda winkels in 2024 is er ruimte gekomen op belangrijke plekken in de winkelstraat. Dit gaat merken die op zoek zijn naar een eerste vestiging ook niet voorbij. Zo heeft het Amerikaanse Rag&Bone zich gevestigd in een voormalig Scotch&Soda-pand aan de Heiligeweg in Amsterdam, een zijtak van de Kalverstraat.

Het Britse merk Lords of Harlech maakte enkele jaren geleden al hun debuut op de Nederlandse wholesalemarkt, maar gaat nu ook voor een eigen flagshipstore. Niet alleen is de winkel op de Utrechtsestraat een kans om in contact te komen met klanten, het biedt ook de kans om te fungeren als showroom voor wholesaleklanten.

Melissa Oosterwolde

In de lijst zit ook nog een Nederlandse naam. Het Rotterdamse merk gaat in het voorjaar van 2025 na twee succesvolle pop-ups voor een permanente winkel. Melissa Oosterwolde kiest voor het winkelcentrum Alexandrium.

Steve Madden

Dat schoenenmerk al een flinke tijd geleden in de Nederlandse winkelstraat te vinden was, zien we even door de vingers. Het Amerikaanse merk komt meteen terug met drie winkels en begint in de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Kort na de opening zijn ook de vestigingen in Rotterdam en Eindhoven open gegaan.

Credits: So PR

Sessùn

De winkelstraat heeft er ook een Franse invloed bij gekregen. Het merk Sessùn heeft zich in het voorjaar namelijk in de Reestraat in Amsterdam gevestigd.

Sessùn-winkel in Amsterdam Credits: Kester den Hartogh

Mud Jeans

Nederlands merk Mud Jeans heeft eindelijk een eigen onderkomen in de winkelstraat. Na 12,5 jaar heeft het merk een winkel geopend in de Torensteeg in Amsterdam.

Mud Jeans in Amsterdam. Credits: MUD Jeans

Alohas

Spaanse merken komen steeds vaker naar Nederland en zo ook het schoenenmerk Alohas. Zoals vele anderen strijkt Alohas neer in een van de Negen Straatjes.