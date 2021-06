‘Winkelstraten helft drukker dan vorig jaar’

Het was afgelopen week flink drukker in de winkelstraat dan in dezelfde periode vorig jaar. Het retail adviesbureau RMC meldt dinsdag aan nieuwsbureau Nu.nl dat de drukte toenam met 48,2 procent. De drukte is echter nog niet op het niveau van voor het coronatijdperk.

Sinds de horeca weer open is, trokken meer Nederlanders de stad in. In de week van 7 tot 13 juni jl. liepen er bijna de helft meer mensen rond in de winkelstraten dan vorig jaar, zo blijkt volgens Nu.nl uit de data van RMC. Vergeleken met 2019 bleef het aantal passanten nog met 34 procent achter.

Opvallend is dat grote steden te maken hebben met een sterke groei. In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Almere was het de afgelopen week 59 procent drukker, laat RMC weten aan het nieuwsplatform. In middelgrote steden nam de drukte toe met 24 procent. Kijkend naar het jaar 2021, is het nog wel minder druk dan dezelfde periode vorig jaar en is er een min te zien van 31 procent.