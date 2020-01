Winkelstraten in 2019 minder druk, zaterdag wint aan populariteit

De Nederlandse winkelstraten werden in 2019 voor het tweede jaar op een rij minder druk, zo blijkt uit de cijfers van Bureau RMC. Opvallend is dat A1-winkelstraten onder het landelijk gemiddelde van -1,7 procent scoorden met een afname van 2,6 procent passanten.

Bureau RMC meet met CityTraffic-sensoren de drukte in de winkelstraten en blikt terug op 2019 en kijkt vooruit naar het nieuwe decennium. Sinds 2013 zijn er minder mensen in de winkelstraten te vinden, maar er is ook positief nieuws. Ondanks de afname van passanten, weten mensen wel beter wat ze zoeken. De meeste retailers zien de conversies en bonbedragen namelijk stijgen door de beter voorbereide shopper, aldus RMC.

De grootste drukte was te zien op 29 november. Black Friday was de drukste winkeldag van 2019. “Het Black Friday-weekend viel dit jaar later en gunstiger voor Sinterklaas en kerst, waardoor waarschijnlijk de meeste bezoekers naar de winkelstraat kwamen. Black Friday voert de top vijf van drukste winkeldagen aan en wordt gevolgd door Koningsdag en de zaterdag voor kerst. De zaterdag na Black Friday staat op de vierde plek en zaterdag 5 oktober op de vijfde plek.

Zaterdag wint weer aan populariteit onder winkelend publiek

De populariteit van zaterdag als shopdag is al te zien in de top vijf, maar uit de cijfers van RMC blijkt ook dat de zaterdag over het algemeen weer drukker wordt. Aan het begin van het vorige decennium, vanaf 2010 verloor zaterdag flink wat aan populariteit. Inmiddels zijn de bezoekersaantallen stabiel en ze stijgen in sommige gevallen zelfs licht. Koopzondag heeft zich definitief gevestigd als belangrijke koopdag en de maandag wint zelfs in aandeel. RMC noteert dat de drukte in de winkelstraat steeds meer verdeeld wordt over de verschillende weekdagen, maar verschillen per stad zijn nog altijd duidelijk zichtbaar. Een weekmarkt kan namelijke het lokale winkelbeeld flink beïnvloeden.

In de meeste winkelstraten piekt het aantal passanten rond een uur of drie ‘s middags. De drukste maanden waren traditiegetrouw november en december, maar oktober viel ondanks de herfstvakantie wat terug in het aantal winkelpassanten.

Naast een terugblik op 2019, kijkt RMC ook vooruit naar het nieuwe decennium zelfs. Het bureau is overtuigd dat winkelen bij veel Nederlanders op de eerste plaats komt als het gaat om favoriete bezigheid voor hun vrije tijd. “We winkelen fysiek omdat we er meer plezier van krijgen, producten kunnen uitproberen en als ze bevallen meteen mee kunnen nemen. Allemaal kenmerken die webshops steeds beter zijn gaan uitvoeren, maar die fysiek gewoonweg makkelijker gaan.” Shoppers gaan beter voorbereid op pad. “Wij geloven in een wereld waar veel fysieke winkels zullen bestaan die tegemoet komen aan de primaire behoeftes van consumenten, zowel in food als in non good. Beleving in de winkel moet betekenis voor de klant krijgen en fysieke retailers moeten een winkelbezoek gaan beschouwen als een websitebezoek.” RMC verwacht dan ook dat een digitale koopknop in een fysieke winkel steeds vaker voor gaat komen, zodat een klant op allerlei manieren tegemoet gekomen kan worden. Ruimte voor fysieke retail blijft er, aldus Bureau RMC, maar wel iets minder en minder gefragmenteerd dan op dit moment. “Investeer dus in goede en laagdrempelige winkels met slimme communicatietechnieken die winkelbezoekers op maat bedienen en kunnen verleiden om te kopen.”

