Winkelstraten in Nederland weer druk bezocht: ‘Corona nasleep voorbij’

De winkelstraten in Nederland zijn drukker. Dit meldt Locatus op basis van onderzoek naar 33 winkelgebieden afgelopen najaar. De ‘corona nasleep’ is over, aldus het onderzoeksbureau.

In 2022 en 2023 constateerde Locatus een ‘voorzichtig herstel van de drukte in de winkelstraat.' Nu spreekt het onderzoeksbureau van een vrijwel volledig herstel van de hoeveelheid bezoekers in sommige steden. In de steden Amsterdam, Utrecht, Maastricht en Den Bosch zijn volgens het onderzoek meer bezoekers in de winkelstraten dan voor corona. “In kleinere steden zien we ook herstel, maar daar liggen de aantallen nog wel onder die van 2019,” aldus Locatus.

Het aantal bezoekers in de winkelstraten stijgt weer, zo blijkt uit de cijfers van Locatus. De top drie drukste straten van Nederland zijn volgens het onderzoeksbureau Damrak, Amsterdam met ruim 75.000 bezoekers, op twee Hoog Catharijne, Utrecht met bijna 70.000 bezoekers en de Grote Staat in Maastricht op drie met ongeveer 50.000 bezoekers.