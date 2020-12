Winkelstraten maandag twee keer zo druk als normaal

De drukte in de winkelstraat lag maandag twee keer zo hoog als de maandag ervoor. Het was de drukste maandag van heel 2020, zo blijkt uit cijfers van Bureau RMC.

Maandagochtend werd in de media al gehint op de sluiting van de niet-essentiele winkels. In de middag ontstonden flinke rijen in de winkelstraten en riepen diverse gemeenten in Nederland consumenten op niet meer te komen. Over het algemeen was het 91 procent drukker in de winkelstraat dan de maandag een week eerder. In Alkmaar en Amsterdam was het zelfs meer dan twee keer zo druk in de straat en in Den Haag, waar de gemeente een dergelijke oproep deed, was het 75 procent drukker dan een week eerder.

Hoewel het de drukste maandag van het jaar was, was het nergens de drukste dag van het jaar. Die eer is weggelegd voor Black Friday.